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19:03 22.02.2024

Уряд Польщі працює над черговим продовженням допомоги українським біженцям - Дуда

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Уряд Польщі працює над черговим продовженням допомоги українським біженцям - Дуда

Польський уряд працює над черговим продовженням допомоги українським біженцям, термін якого встановить Європейська Комісія, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Продовження того періоду, яке вже відбулося в Польщі з березня по червень, саме по собі вже коштує понад 1 млрд 800 млн злотих, тобто це в будь-якому разі великі витрати для нашого бюджету. Тому це впроваджується поступово, по кілька місяців. Як мені відомо, наразі уряд уже працює над черговим продовженням. Ідеться про те, щоб встановити продовження до того моменту, який уже визначила Європейська Комісія", - сказав Дуда в інтерв'ю, яке транслював у четвер національний телемарафон.

За його словами, Європейська Комісія має точно визначитися, до якого терміну необхідно продовжити допомогу біженцям.

20 лютого агентство PAP повідомило, що Дуда підписав закон про допомогу громадянам України, який, зокрема, продовжує термін легального перебування українських військових біженців до 30 червня 2024 року.

Теги: #польща #допомога

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