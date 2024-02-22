Події

18:44 22.02.2024

Дуда: Блокування кордону з Україною - це рішення не польської влади, а фермерів

1 хв читати
Дуда: Блокування кордону з Україною - це рішення не польської влади, а фермерів

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що блокування кордону з Україною є рішенням не польської влади, а фермерів, зі свого боку уряд намагається вирішити цю проблему.

"Блокування кордону - це не рішення польської влади, це просто рішення, прийняте фермерами та фермерськими організаціями", - сказав Дуда в ефірі національного телемарафону.

Президент Польщі сподівається, що питання з фермерами можна буде вирішити шляхом переговорів.

Водночас Дуда зазначив, що після відкриття польською владою "зернових коридорів" для транзиту українського зерна кількість сільськогосподарської продукції, що перевозиться через Польщу з України, збільшилася в 300 разів.

Інтерв'ю було записано до 20 лютого, коли польські фермери-страйкарі біля пункту пропуску "Медика - Шегині" відкрили вантажний контейнер із сільгосппродукцією і висипали її на землю.

Теги: #дуда #польські_фермери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 22.02.2024
Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів

Дуда підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів

11:04 21.02.2024
Президент Польщі сподівається на мирне врегулювання протестів польських фермерів у тристоронньому форматі

Президент Польщі сподівається на мирне врегулювання протестів польських фермерів у тристоронньому форматі

00:38 21.02.2024
Польський уряд веде переговори з фермерами, а також профспілками, щоб розблокувати кордони - Дуда

Польський уряд веде переговори з фермерами, а також профспілками, щоб розблокувати кордони - Дуда

19:02 18.02.2024
Польські фермери заблокували рух вантажівок на прикордонному переході "Дорогуськ-Ягодин" і намагалися перешкоджати руху поїздів, автобуси пропускають

Польські фермери заблокували рух вантажівок на прикордонному переході "Дорогуськ-Ягодин" і намагалися перешкоджати руху поїздів, автобуси пропускають

12:20 16.02.2024
Польські фермери заблокували рух вантажівок на під'їзді до ПП "Корчова" на кордоні з Україною

Польські фермери заблокували рух вантажівок на під'їзді до ПП "Корчова" на кордоні з Україною

11:44 12.02.2024
Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску і знову заблокували ПП "Медика - Шегині" - Держприкордонслужба

Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску і знову заблокували ПП "Медика - Шегині" - Держприкордонслужба

13:09 09.02.2024
Єврокомісар із сільського господарства пообіцяв польським фермерам-страйкарям збільшення фінансування і продовження пільг

Єврокомісар із сільського господарства пообіцяв польським фермерам-страйкарям збільшення фінансування і продовження пільг

11:36 17.01.2024
Дуда закликає міжнародну спільноту не припиняти допомогу Україні й застерігає від "втоми від війни"

Дуда закликає міжнародну спільноту не припиняти допомогу Україні й застерігає від "втоми від війни"

00:10 17.01.2024
Дуда підтвердив Зеленському підтримку з боку Польщі та анонсував візит Туска до Києва

Дуда підтвердив Зеленському підтримку з боку Польщі та анонсував візит Туска до Києва

23:24 16.01.2024
Президенти України та Польщі в Давосі обговорили двосторонні відносини

Президенти України та Польщі в Давосі обговорили двосторонні відносини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряди України та Польщі налаштовані на розв’язання проблемних питань - Кулеба після переговорів у Варшаві

Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа - Міноборони

Зеленський про Ставку: Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16

На авдіївському напрямку ворог перегруповується, підтягує резерви, українські війська зміцнюють ешелоновану оборону - Тарнавський

СБУ має підтвердження, що РФ атакує Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу Hwasong-11

ОСТАННЄ

За добу ворог завдав 50 авіаударів і здійснив 80 обстрілів із РСЗВ

ЗС України відбили 14 ворожих атак на лиманському напрямку, 7 атак - на авдіївському

"Нова пошта" має намір придбати львівське "Нова девелоп"

РФ ударила по Костянтинопільському Донецької області з "Ураганів": одна людина загинула, ще дев’ять поранені

Ситуація на фронті в Донецькій області динамічна, українські військові відновили кілька позицій - ОСУВ "Таврія"

Уряд Польщі працює над черговим продовженням допомоги українським біженцям - Дуда

Безумовним пріоритетом є захист наших людей від російського терору - зустріч Зеленського з дипломатами

Завершилося голосування за двох членів Ради громадського контролю НАБУ

Сили оборони України отримали бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених із поля бою

Сили оборони України продовжують контролювати ситуацію в Кринках - Гуменюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА