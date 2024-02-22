Дуда: Блокування кордону з Україною - це рішення не польської влади, а фермерів

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що блокування кордону з Україною є рішенням не польської влади, а фермерів, зі свого боку уряд намагається вирішити цю проблему.

"Блокування кордону - це не рішення польської влади, це просто рішення, прийняте фермерами та фермерськими організаціями", - сказав Дуда в ефірі національного телемарафону.

Президент Польщі сподівається, що питання з фермерами можна буде вирішити шляхом переговорів.

Водночас Дуда зазначив, що після відкриття польською владою "зернових коридорів" для транзиту українського зерна кількість сільськогосподарської продукції, що перевозиться через Польщу з України, збільшилася в 300 разів.

Інтерв'ю було записано до 20 лютого, коли польські фермери-страйкарі біля пункту пропуску "Медика - Шегині" відкрили вантажний контейнер із сільгосппродукцією і висипали її на землю.