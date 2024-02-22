Події

18:36 22.02.2024

Завершилося голосування за двох членів Ради громадського контролю НАБУ

1 хв читати
Завершилося голосування за двох членів Ради громадського контролю НАБУ

 У понеділок, 19 лютого, відбулося інтернет-голосування за двох членів Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України замість тих, повноваження яких достроково припинено.

"Результати оприлюднено на офіційному сайті НАБУ, відповідно до Порядку формування Ради громадського контролю при НАБУ. Переможці голосування: Швець Антон Андрійович і Штанков Микита Володимирович", - повідомляє пресслужба НАБУ.

Для проведення інтернет-голосування НАБУ використовувало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дало змогу користувачам стежити за процесом голосування в режимі реального часу. Протокол голосування, який містив закодовані дані щодо дій кожного користувача, був доступний публічно впродовж усього часу волевиявлення. А відразу після його завершення частину даних щодо кожного користувачу було розкодовано, що дозволило всім кандидатам визначити та проаналізувати статистичні результати голосування ще до моменту їх офіційного оприлюднення.

Відповідно до умов проведення рейтингового інтернет-голосування за кандидатів до нового складу Ради громадського контролю при підрахунку його результатів зараховувалися голоси, зареєстровані системою голосування в період з 09:00 до 21:00. Згідно з протоколами голосування, зареєстровано голоси 12 549 осіб.

Теги: #рада #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 21.02.2024
Нардеп Медяник зі "Слуги народу" написав заяву про складання депутатських повноважень

Нардеп Медяник зі "Слуги народу" написав заяву про складання депутатських повноважень

19:21 21.02.2024
Зеленський і фракція "Слуга народу" обговорили ситуацію на фронті та в економіці - Арахамія

Зеленський і фракція "Слуга народу" обговорили ситуацію на фронті та в економіці - Арахамія

16:02 21.02.2024
НАБУ розслідує понад 60 справ щодо злочинів у сфері оборони - директор бюро

НАБУ розслідує понад 60 справ щодо злочинів у сфері оборони - директор бюро

15:41 21.02.2024
Економічний ефект роботи антикорупційних органів у 2023 р. становив 4,7 млрд грн - директор НАБУ

Економічний ефект роботи антикорупційних органів у 2023 р. становив 4,7 млрд грн - директор НАБУ

20:42 20.02.2024
Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" у ВР

Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" у ВР

22:47 15.02.2024
Зеленський обговорив із Радою підприємців тиск правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи БЕБ, підтримку підприємств ВПК

Зеленський обговорив із Радою підприємців тиск правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи БЕБ, підтримку підприємств ВПК

15:06 15.02.2024
У Брюсселі розпочалося засідання Ради Україна-НАТО, Умєров – через відеозв'язок

У Брюсселі розпочалося засідання Ради Україна-НАТО, Умєров – через відеозв'язок

23:45 14.02.2024
Стефанчук: Рада ухвалить закон про лобізм найближчим часом

Стефанчук: Рада ухвалить закон про лобізм найближчим часом

23:01 14.02.2024
Законопроєкт про мобілізацію у другому читанні Рада розгляне після 21 лютого - Стефанчук

Законопроєкт про мобілізацію у другому читанні Рада розгляне після 21 лютого - Стефанчук

22:31 14.02.2024
Геращенко звинувачує пресслужбу апарату Ради в поширенні неправдивої інформації

Геращенко звинувачує пресслужбу апарату Ради в поширенні неправдивої інформації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряди України та Польщі налаштовані на розв’язання проблемних питань - Кулеба після переговорів у Варшаві

Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 цього літа - Міноборони

Зеленський про Ставку: Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16

На авдіївському напрямку ворог перегруповується, підтягує резерви, українські війська зміцнюють ешелоновану оборону - Тарнавський

СБУ має підтвердження, що РФ атакує Україну північнокорейськими балістичними ракетами типу Hwasong-11

ОСТАННЄ

За добу ворог завдав 50 авіаударів і здійснив 80 обстрілів із РСЗВ

ЗС України відбили 14 ворожих атак на лиманському напрямку, 7 атак - на авдіївському

"Нова пошта" має намір придбати львівське "Нова девелоп"

РФ ударила по Костянтинопільському Донецької області з "Ураганів": одна людина загинула, ще дев’ять поранені

Ситуація на фронті в Донецькій області динамічна, українські військові відновили кілька позицій - ОСУВ "Таврія"

Уряд Польщі працює над черговим продовженням допомоги українським біженцям - Дуда

Безумовним пріоритетом є захист наших людей від російського терору - зустріч Зеленського з дипломатами

Дуда: Блокування кордону з Україною - це рішення не польської влади, а фермерів

Сили оборони України отримали бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених із поля бою

Сили оборони України продовжують контролювати ситуацію в Кринках - Гуменюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА