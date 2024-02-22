Події

17:18 22.02.2024

Велика Британія передасть Україні ще 200 протитанкових ракет Brimstone

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Велика Британія передасть Україні ще 200 протитанкових ракет Brimstone

Велика Британія відправить в Україну ще 200 протитанкових ракет Brimstone, а також навчить ще 10 тис. українських військовослужбовців, заявив у парламенті міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Сьогодні я можу оголосити про новий пакет із 200 протитанкових ракет Brimstone, що стане додатковим стимулом для захисту України. Ці ракети вже мали значний вплив на хід бойових дій, в одному випадку змусивши російські війська відмовитися від спроби переправи через річку і відступити", - наводить слова Шаппса The Guardian.

PA Media з посиланням на міністра повідомляє, що Велика Британія навчатиме українських військових спільно з іншими союзниками.

"Разом ми підготуємо ще 10 тис. людей у першій половині 2024 року", - сказав глава Міноборони Великої Британії. 

Теги: #велика_британія #brimstone

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