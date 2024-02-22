Події

16:26 22.02.2024

Кількість поранених унаслідок обстрілів РФ працівників ТЕС ДТЕК збільшилася до дев'яти

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Кількість постраждалих на обстріляній російськими агресорами ТЕС енергохолдингу "ДТЕК" працівників збільшилася з шести до дев'яти осіб.

"Четверо наших колег госпіталізовані з травмами різної тяжкості. Ще п'ятеро отримали контузії", - повідомив "ДТЕК" у телеграм-каналі в четвер.

"Тримаємо зв'язок із постраждалими, їхніми родинами та лікарями. Надаємо усю необхідну допомогу", - наголосили в енергохолдингу.

Як повідомлялося, в четвер уранці російські агресори вкотре обстріляли одну з прифронтових ТЕС "ДТЕК". Тоді холдинг повідомляв про шістьох поранених енергетиків. 

Теги: #дтек #тес #обстріл

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