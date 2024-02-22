Події

13:27 22.02.2024

У Києві найближчої доби хмарно з проясненнями, без опадів

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У Києві найближчої доби хмарно з проясненнями, без опадів

У Київській області в п'ятницю, 23 лютого, хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

У вихідні, 24-25 лютого, у Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла. Удень 24 лютого 7-12°, 25 лютого 5-10° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла. Удень 24 лютого 9-11°, 25 лютого 7-9° тепла.

26-27 лютого в Київській області без опадів.

Температура 26 лютого вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, 27 лютого вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві також без опадів. Температура 26 лютого вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла. 27 лютого вночі близько 0°, удень 3-5° тепла.

Теги: #погода #прогноз #київська_область

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