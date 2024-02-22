Унаслідок російського обстрілу в с.Львове на Херсонщині загинув місцевий житель

Унаслідок прямого влучення в житловий будинок у с. Львове на Херсонщині загинув місцевий житель, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські війська вбили чоловіка у селі Львове Бериславського району. Окупанти обстріляли населений пункт зранку. Один з "прильотів" – по житловому будинку. На жаль, травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років", - написав він у телеграм-каналі в четвер.