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10:46 22.02.2024

Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України

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Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що коли Україна отримає винищувачі F-16 від союзників, матиме право на самооборону, зокрема й завдання ударів по законних російських військових цілях за межами України.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", відео якого розміщено на сайті ресурсу.

На запитання, коли Україна зможе розмістити винищувачі F-16, Столтенберг сказав, що це неможливо сказати. Він повторив, що всі союзники України хочуть, щоб вони були там якомога раніше, але зазначив, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені.

"Тому я думаю, що ми маємо слухати військових експертів саме тоді, коли ми будемо готові або коли союзники будуть готові розпочати відправлення і доставку F-16. Чим швидше, тим краще", - сказав він.

Як зазначає "Радіо Свобода", "Україна активно шукала винищувачі F-16 американського виробництва, щоб протистояти російській перевазі в повітрі. У серпні США схвалили відправлення F-16 до України з Данії та Нідерландів, щойно буде завершено підготовку пілотів".

За словами Столтенберга, кожен союзник сам вирішуватиме, чи постачати Україні F-16, у союзників різна політика. Але водночас, за його словами, війна в Україні є агресивною, загарбницькою війною, і Україна має право на самооборону, зокрема завдання ударів по законних російських військових об'єктах за межами України. 

Теги: #україна #столтенберг #f_16

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