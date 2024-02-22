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10:31 22.02.2024

ЗАЕС через обстріли росіян другу добу залишається на одній лінії електропередачі

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ЗАЕС через обстріли росіян другу добу залишається на одній лінії електропередачі

Роботи на високовольтній лінії електропередачі в Запорізькій області, яка живить Запорізьку АЕС і була відключена 20 лютого вдень через обстріл російських окупантів, тривають, поки що станція залишається на одній лінії електропередачі, повідомило Міністерство енергетики.

Загалом в енергосистемі дефіциту немає, зазначається в оновленні міністерства в телеграм-каналі в четвер.

За його інформацією, у короткостроковий ремонт вийшов блок ТЕС, у резерві шість енергоблоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні в разі потреби.

Водночас унаслідок артобстрілу, що стався в четвер уранці в Миколаївській області, без газопостачання залишилися 700 споживачів.

Як повідомлялося, 20 лютого на Запорізькій АЕС було відключено одну з двох повітряних ліній електропередачі ПЛ-330 кВ "Феросплавна-1", що перебували в роботі.

Наразі в роботі залишається єдина зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка з'єднує ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України і забезпечує живлення власних потреб станції.

"У разі відмови цієї лінії найбільша АЕС у Європі отримує черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції та загрожує розвитком аварії", - констатували в НАЕК "Енергоатом", нагадавши, що ЗАЕС уже пережила вісім повних блекаутів та один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.

Теги: #енергосистема #стан

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