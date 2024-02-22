Зеленський дозволив іноземцям служити в Національній гвардії України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким іноземці, котрі відповідають вимогам проходження військової служби, можуть добровільно служити в Національній гвардії України.

Це закріплено указом президента №84/2024, розміщеним на сайті глави держави 21 лютого.

"Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України", - йдеться в указі.

Іноземці проходять: військову службу за контрактом осіб рядового складу та військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

Згідно з указом, з іноземцями, яких приймають у добровільному порядку на військову службу, укладають контракт про проходження іноземцями або особами без громадянства відповідного виду військової служби в Нацгвардії України.

Наголошується також, що "переліки посад, які не можуть бути заміщені іноземцями та особами без громадянства, та військових частин Національної гвардії України, у яких не можуть проходити службу іноземці та особи без громадянства, визначаються Міністерством внутрішніх справ України".