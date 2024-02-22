На Київщині виконають вибухові роботи

На Шамраївському родовищі гранітів у Білоцерківському районі Київської області в четвер до 17:00 виконуватимуть вибухові роботи, у деяких громадах може бути чутні звуки вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація.

"22 лютого на Шамраївському родовищі гранітів, що в Білоцерківському районі, проведуть вибухові роботи. Вони пов'язані з технологічними процесами. Час роботи вибухотехніків до 17:00. Тому в деяких громадах області місцеві жителі можуть чути звуки вибухів", - ідеться в повідомленні Київської ОВА в телеграм-каналі.

"Зберігайте спокій - роботи планові", - зазначено в повідомленні.