Події

09:35 22.02.2024

Речниця Сил оборони півдня підтвердила удар по полігону з окупантами на Херсонщині

1 хв читати
Речниця Сил оборони півдня підтвердила удар по полігону з окупантами на Херсонщині

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонської області.

"Роботу було виконано досить результативно, щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідаємо", - сказала Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону в четвер уранці.

"Уся ця профанація з постановкою прапора і втечею звідти була феєрично завершена тим, як учора відпрацювали по одному з полігонів, де, власне, і готують відповідні штурмові групи", - сказала вона.

Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використано для атаки, але наголосила, що Сили оборони "використовують усю наявну зброю і потужність".

Аналітики DeepState у середу ввечері оприлюднили відео удару, в якому зазначалося, що це удар по скупченню ворога біля населеного пункту Подо-Калинівка на лівому березі Херсонської області.

Теги: #удар #херсонська_область #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:01 22.02.2024
У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів поранено три людини

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів поранено три людини

17:04 21.02.2024
Двоє людей постраждали через скидання вибухівки з безпілотника в Бериславському районі на Херсонщині

Двоє людей постраждали через скидання вибухівки з безпілотника в Бериславському районі на Херсонщині

08:26 21.02.2024
У Херсонській області за добу в результаті обстрілів поранено чотири людини

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів поранено чотири людини

12:29 20.02.2024
Російські окупанти атакували населені пункти Херсонської області, серед постраждалих - двоє поліцейських

Російські окупанти атакували населені пункти Херсонської області, серед постраждалих - двоє поліцейських

08:43 20.02.2024
Ворог випустив 180 снарядів по Херсонській області за добу - голова ОВА

Ворог випустив 180 снарядів по Херсонській області за добу - голова ОВА

12:12 19.02.2024
Окупаційна влада забороняла українським медикам використовувати українську ЕСОЗ - Карчевич

Окупаційна влада забороняла українським медикам використовувати українську ЕСОЗ - Карчевич

08:09 19.02.2024
Ворог за добу випустив 88 снарядів по Херсонській області

Ворог за добу випустив 88 снарядів по Херсонській області

19:54 18.02.2024
Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених в Авдіївці та Веселому

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених в Авдіївці та Веселому

13:14 18.02.2024
Окупанти вдарили по Краматорську та Слов'янську чотирма ракетами, зокрема Х-22 та "Іскандер М" - Нацполіція

Окупанти вдарили по Краматорську та Слов'янську чотирма ракетами, зокрема Х-22 та "Іскандер М" - Нацполіція

10:43 18.02.2024
У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

ППО ліквідувала вісім "шахедів" із десяти, які атакували Україну вночі

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

У МИРГОРОДІ ЧУТНО ВИБУХИ

Прессекретар президента анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України та пресконференцію Зеленського

ОСТАННЄ

ДОТ скасував результати 11 аукціонів із закупівлі продуктів харчування для ЗСУ

Зеленський дозволив іноземцям служити в Національній гвардії України

Єрмак обговорив із послом Італії підготовку двосторонньої безпекової угоди

На Київщині виконають вибухові роботи

25 лютого відбудеться форум "Україна. Рік 2024"

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, одна постраждала

Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги майже на $16 млн

За минулу добу на Донеччині через обстріли три людини дістали поранення

Окупанти обстріляли вночі три громади Сумської області

За минулу добу окупанти обстріляли три громади Миколаївської області, є постраждалий і руйнування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА