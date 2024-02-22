22 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 729 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 729 RUSSIAN AGRESSION

22 лютого відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Міжнародний день енцефаліту, Міжнародний день бойскаутів.

У США - День народження Джорджа Вашингтона, в Японії - День кішки, Фестиваль Сонця в Єгипті, в Індії - День матері.

Православна церква вшановує обрітення мощей святих мучеників, що в Євгенії.

Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Щорічно 22 лютого в низці країн відзначають пам'ятну дату - День підтримки жертв злочинів, покликану звернути увагу на проблеми постраждалих від кримінальних дій людей.

Дата обрана у зв'язку з тим, що 22 лютого 1990 року уряд Англії опублікував "Хартію жертв злочинів".

Проблема соціальної реабілітації жертв злочинів почала турбувати спільноту наприкінці минулого століття. У вересні 1985 року сьомий конгрес ООН із запобігання злочинності та поводження з правопорушниками затвердив Декларацію основних принципів правосуддя для жертв злочину і зловживання владою.

29 листопада 1985 року Генасамблея ООН ухвалила цю Декларацію, вперше розробивши універсальні принципи підтримки та захисту жертв злочинів і зловживань владою.

Нині в низці країн ухвалені та діють закони, спрямовані на захист постраждалих від кримінальних дій, їхню соціальну реабілітацію, компенсацію матеріальної та моральної шкоди.

Найбільш розвинена система відновлення прав жертв злочинів і терористичних актів у Франції, також там функціонує Національний інститут допомоги жертвам злочинів. У Великій Британії, з метою гарантування безпеки потерпілих, створено спеціальну Службу безпеки жертв злочинів. У США система спеціалізованої практичної допомоги жертвам злочинів діє з 1960-х років і на сьогодні охоплює широке коло жертв злочинних діянь, охоплює надання необхідної медичної та психологічної допомоги, послуги правового характеру, зокрема опіку над потерпілими в період слідства і судового процесу.

Міжнародний день енцефаліту

Під енцефалітом розуміють групу захворювань, що характеризуються запаленням головного мозку, з переважним ураженням центральної нервової системи. Енцефаліт може спричинити укус зараженого (енцефалітного) кліща під час відвідування людиною лісів, парків тощо або при занесенні кліщів домашніми тваринами; під час вживання в їжу сирого молока кіз, овець, корів, буйволів; віруси, гриби, паразити або інші збудники.

Серед основних симптомів енцефаліту виокремлюють: сильний головний біль, блювоту, ломоту та біль у м'язах і суглобах, високу температуру, сплутаність свідомості, сонливість, дезорієнтацію. У деяких ситуаціях можуть навіть виникати судоми. Причому успішність лікування залежить від своєчасності звернення до лікаря, адже наслідки захворювання можуть призвести до інвалідності та навіть смерті.

День народження Джорджа Вашингтона

Традиційно 22 лютого в Америці святкують День народження Джорджа Вашингтона - першого Президента, якого вважають "батьком-засновником" країни.

Офіційно День народження Джорджа Вашингтона вперше було відсвятковано 1880 року. У 1885 році свято отримало статус загальнонаціонального.

Ще в цей день:

1924 - Калвін Кулідж став першим президентом США, який виступив зі зверненням до народу, трансльованим по радіо з Білого дому;

1930 - У британському містечку Менсфілд пройшов перший футбольний матч при електричному освітленні;

1935 - Літакам заборонили пролітати над резиденцією президента США - Білим домом;

1945 - Раднарком СРСР ухвалив рішення про будівництво метро в Києві;

1958 - Президенти Єгипту та Сирії підписали акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку;

1958 - Підписано договір, за яким Велика Британія дозволила розмістити на своїй території американську ядерну зброю;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді;

1997 - Учені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Новонароджена отримала ім'я Доллі.

2014 - Цього дня, 10 років тому, Верховна Рада повалила владу Януковича, звільнила Тимошенко, переобрала спікера і призначила нового міністра внутрішніх справ. А ще, Самооборона Майдану взяла під охорону адміністративні будівлі в центрі Києва;

2015 - Близько 13:20 у Харкові біля станції метро "Маршала Жукова" під час Маршу єдності скоєно терористичний акт - унаслідок вибуху пристрою, який, за повідомленням СБУ, був захований у кучугурі снігу, загинули троє цивільних і один працівник міліції; поранено 9 осіб.

Церковне свято

Цього дня православна церква відзначає обрітення мощей святих мучеників у Константинополі, біля Євгенієвих воріт.

На цьому місці в 5 столітті стали відбуватися чудеса зцілення, а згодом відкрилося, що там таємно поховані мощі безлічі християнських мучеників.

Серед похованих були і мощі святого Андроніка, одного з 70 апостолів, єпископа Паннонійського, і його дружини та сподвижниці Іунії.

Мощі святих було з пошаною перенесено до церкви, а в 12 столітті Візантійський імператор Андронік I Комнін (1120-1185) побудував на цьому місці храм на честь свого святого.

Іменини: Андрій, Панас, Варвара, Віктор, Володимир, Єлизавета, Іван, Йосип, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Параска, Сергій, Степан, Федір, Філарет, Пилип.