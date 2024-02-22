Китай скуповує російську нафту Sokol на тлі відмови індійських покупців

Нафтопереробні підприємства Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, беруть дедалі більші обсяги сирої нафти з Далекого Сходу Росії, яку їхні колеги в Індії в основному уникають через санкції, повідомляє в середу Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, цього місяця здебільшого приватні переробники брали в середньому 168 000 барелів на день, що втричі перевищує січневі темпи та набагато випереджає показник у 53 000 барелів у 2023 році. Тим часом, обсяг поставок з Індії склав близько 119 000 барелів на день цього місяця після зупинки в січні та грудні, але знизився порівняно зі 140 000 барелів минулого року.

Китайські нафтопереробники купили партію бренду Sokol з лютневою поставкою зі знижкою близько 50 центів за барель відносно еталона ICE Brent, за словами трейдерів, які беруть участь у ринку. За словами трейдерів, цей сорт тепер викликає певний інтерес з огляду на його дисконт порівняно з ESPO, який зазвичай є більш популярним вибором.

Відображенням перебоїв з поставками до Індії є те, що близько 15 мільйонів барелів Sokol, призначених для поставки в цю країну, наразі перебувають на танкерах, які простоюють біля берегів Малайзії та Південної Кореї. Як повідомило цього тижня агентство Bloomberg News, судна не подають ознак руху.

Як повідомлялося раніше, Росія обійшла Саудівську Аравію і стане головним постачальником нафти в Китай за підсумками 2023 року. Китайські нафтопереробні компанії, щоб не порушувати західні санкції, використовують посередників-трейдерів для доставки і страхування російської нафти. Покупці також використовують води біля берегів Малайзії як перевалочний пункт для вантажів з Ірану і Венесуели, що потрапили під санкції. Минулого року обсяг імпорту, маркованого як такий, що походить із Малайзії, зріс на 53,7%.