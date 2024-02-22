25 країн-членів Організації американських держав ухвалили декларацію, присвячену дворіччю повномасштабного російського вторгнення в Україну

25 країн-учасниць Організацію американських держав (ОАД) ухвалили декларацію, присвячену дворіччю повномасштабного російського вторгнення в Україну, повідомляє у середу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соціальній мережі Х (раніше відомій як Twitter).

Як він зазначив, "Декларація, яку сьогодні підтримали 25 держав-членів ОАД, чітко зазначає, що російська агресія не буде терпимою, і що підтримка України непохитна, незалежно від того, що Путін робить, щоб її послабити".

Міністр подякував Антигуа та Барбуду за підтримку документа, а також висловив подяку Аргентині, яка головує у Постійній раді ОАД, за рішучу підтримку ініціативи.

Кулеба особливо наголосив на ОАГ до порушень Росією прав людини в Україні, зокрема, прав дітей, "яких окупанти крадуть у нас, змінюють імена, насаджують і позбавляють майбутнього на батьківщині".

"Америка та Україна об'єднані. Ми всі говоримо однією мовою, мовою демократії, свободи, прав людини та міжнародного права. Натомість мову війни обрала Росія, яку два роки тому справедливо вигнали з ОАД", - зазначив Кулеба.