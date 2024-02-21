Події

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23:13 21.02.2024
Окупанти атакували ударними дронами Миргородський район, попередньо без жертв

Окупанти атакували ударними дронами Миргородський район, попередньо без жертв

15:18 21.02.2024
Українське зерно в Польщі не залишається, але становить конкуренцію на ринку Німеччини - Мінсільгосп Польщі

Українське зерно в Польщі не залишається, але становить конкуренцію на ринку Німеччини - Мінсільгосп Польщі

04:34 21.02.2024
РФ задіяла для обстрілу Сумської області авіабомби "КАБ-500" і FPV-дрони, постраждав місцевий житель

РФ задіяла для обстрілу Сумської області авіабомби "КАБ-500" і FPV-дрони, постраждав місцевий житель

03:23 21.02.2024
Українські воїни продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Херсонщини - Сили оборони півдня

Українські воїни продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Херсонщини - Сили оборони півдня

02:55 21.02.2024
Байден закликав спікера Палати представників винести на голосування законопроєкт про підтримку України

Байден закликав спікера Палати представників винести на голосування законопроєкт про підтримку України

00:38 21.02.2024
Польський уряд веде переговори з фермерами, а також профспілками, щоб розблокувати кордони - Дуда

Польський уряд веде переговори з фермерами, а також профспілками, щоб розблокувати кордони - Дуда

23:30 20.02.2024
Кількість активних платіжних карток в Україні у 2023 р. зросла на 12,6%

Кількість активних платіжних карток в Україні у 2023 р. зросла на 12,6%

22:46 20.02.2024
Єрмак обговорив із міністром підприємств і виробництва Італії підготовку двосторонньої угоди з безпеки

Єрмак обговорив із міністром підприємств і виробництва Італії підготовку двосторонньої угоди з безпеки

22:21 20.02.2024
Порошенко закликає прискорити будівництво фортифікаційних споруд і купує екскаватори для їх зведення

Порошенко закликає прискорити будівництво фортифікаційних споруд і купує екскаватори для їх зведення

01:25 20.02.2024
Японія надала Україні грант у розмірі $100 млн за програмою екстреного відновлення

Японія надала Україні грант у розмірі $100 млн за програмою екстреного відновлення

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