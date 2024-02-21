У МИРГОРОДІ ЧУТНО ВИБУХИ
У МИРГОРОДІ ЧУТНО ВИБУХИ
У МИРГОРОДІ ЧУТНО ВИБУХИ
Прессекретар президента анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України та пресконференцію Зеленського
Зеленський: Захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року
Зеленський доручив уряду, включно з міністром оборони, приїхати на кордон з Польщею та закликає Туска до переговорів
Інформація про сотні українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, є фейком - ОСУВ "Таврія"
Зеленський підписав указ про введення до складу Ставки верховного головнокомандувача Баргилевича і Павлюка
Міністерство оборони України продовжує процес цифровізації залишків майна у військових частинах і на складах
Затримано й узято під варту харків'янку, яка коригувала ворожі повітряні атаки по житлових масивах міста - прокуратура
Прессекретар президента анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України та пресконференцію Зеленського
Зеленський: Захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року
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