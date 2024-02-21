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22:05 21.02.2024

Зеленський підписав указ про введення до складу Ставки верховного головнокомандувача Баргилевича і Павлюка

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Зеленський підписав указ про введення до складу Ставки верховного головнокомандувача Баргилевича і Павлюка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача, яким увів до складу Ставки начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича і командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Відповідний указ №83/2024 від 21 лютого опубліковано на сайті глави української держави.

Тим самим указом зі складу Ставки виведено ексглаву Десантно-штурмових військ Максима Миргородського.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

 

 

 

Теги: #начальник #генштаб_зсу

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