У ГУР Міноборони розповіли про зміни ворожих сил за два роки та посилення угруповання військ у прикордонних з Україною районах

На сьогодні сухопутна частина ворожого угруповання, розташованого на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців, також відбулося посилення напередодні "виборів" угруповання військ прикриття державного кордону на території Бєлгородської, Курської та Брянської областей РФ, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Якщо говорити про те, що змінилося за цей час, - то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдання ударів", - сказав Скібіцький в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, як зазначив генерал-майор, з'явився новий компонент, який не був на початку агресії (був представлений тільки частково, батальйонами) - угруповання військ росгвардії.

"На сьогодні на тимчасово окупованих територіях розгорнуто угруповання військ росгвардії. Це майже 33 тисячі військовослужбовців. Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об'єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях", - розповів Скібіцький.

За його словами, ще одна зміна, яка відбулася за два роки, - додатково з'явилося угруповання т.зв. прикриття державного кордону РФ. Вони розгорнуті на території трьох областей Росії, які безпосередньо межують з Україною: Бєлгородська, Курська, Брянська. Генерал-майор наголосив, що це пов'язано зі страхом росіян, що "ми будемо більш активні, проводитимемо відповідні дії на території РФ".

"Можливо, це і необхідно: переносити війну на територію Росії. Там вони зосередили угруповання близько 30 тисяч військовослужбовців. Останнім часом їх було теж посилено підрозділами 116 бригади росгвардії, яку було перекинуто. Три батальйони було перекинуто з нашого Маріуполя на територію Бєлгородської області. Як вони теж визнають, для того, щоб гарантувати безпеку і проведення виборів вічно живого Путіна. Це ось такі зміни, які здебільшого відбулися саме в чисельності сухопутного компонента", - додали в розвідці.

Скібіцький також наголосив, що важливою зміною за два роки є ізолювання Чорноморського флоту, і всі основні бойові кораблі ворога перебувають у Новоросійську.

"У Севастополь вони тільки можуть заходити для поповнення боєприпасів, перезарядки або, якщо це необхідно, коли вони виконують бойове чергування. А так уся активність Чорноморського флоту - біля узбережжя Криму або в східній частині Чорного моря. Ми повністю забезпечили на сьогодні можливість контролювати у вогневому плані, можливість завдавати ударів по Чорноморському флоту, якщо він заходитиме в північно-західну частину. І це нам дало можливість відновити роботу морського коридору", - наголосив він.

Крім того, за два роки було звільнено багато територій, на які Росія розраховувала від самого початку агресії, додав генерал-майор. І найголовніше, як зазначив Скібіцький, стратегічної мети РФ, а тим паче - повної окупації України, не досягнуто.

"Ми порушили повністю плани, які мала Росія в лютому 2022 року", - додав він.