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12:42 21.02.2024

Мовний омбудсмен і проєкт "Єдині" заснували перші в Україні курси з удосконалення державної мови для військовослужбовців

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Мовний омбудсмен і проєкт "Єдині" заснували перші в Україні курси з удосконалення державної мови для військовослужбовців

 Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь разом із проєктом "Єдині" заснували перші в Україні курси з удосконалення державної мови для військовослужбовців.

"Перше практичне заняття відбулося сьогодні, на Міжнародний день рідної мови, в 150-му навчальному центрі командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Його провів Олександр Черкас, учитель Київського військового ліцею імені Івана Богуна, фіналіст Global Teacher Prize Ukrainе, аспірант Київського національного лінгвістичного університету, тренер і модератор розмовних клубів проєкту "Єдині", - йдеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

За словами Кременя, такі ініціативи буде втілено в усіх куточках держави, адже розбудова мережі таких мовних курсів, застосування української в усіх сферах суспільного життя, особистий приклад поваги до основ національної безпеки та оборони - запорука перемоги.

Теги: #омбудсмен #мова #кремінь

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