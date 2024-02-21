Події

10:26 21.02.2024

Ракетний удар по Краматорську у вівторок: Семеро людей поранені, одна може перебувати під завалами

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У Краматорську (Донецька обл.) семеро людей поранені, ще одна може перебувати під завалами після ракетного удару РФ у вівторок.

"В наслідок вчорашнього ракетного удару росіян по місту - 7 поранених (6 жінок, 1 чоловік). Всім надається медична допомога. Ймовірно, ще одна людина знаходиться під завалами. Пошукова операція триває", - написав начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у фейсбуці.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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