Ракетний удар по Краматорську у вівторок: Семеро людей поранені, одна може перебувати під завалами

У Краматорську (Донецька обл.) семеро людей поранені, ще одна може перебувати під завалами після ракетного удару РФ у вівторок.

"В наслідок вчорашнього ракетного удару росіян по місту - 7 поранених (6 жінок, 1 чоловік). Всім надається медична допомога. Ймовірно, ще одна людина знаходиться під завалами. Пошукова операція триває", - написав начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у фейсбуці.