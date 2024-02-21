Українські FPV-дрони знищили Starlink окупантів – 71 окрема єгерська бригада ДШВ ЗСУ

Українські FPV-дрони знищили модем Starlink, який перебував у російських окупантів, повідомляє служба зв'язків із громадськістю 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося. Компанія кілька разів відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції. Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71 єгерської бригади. А наші FPV-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії. Коротше, нема у окупантів старлінка. Принаймні в зоні досяжності бійців нашої бригади", - повідомляють у телеграм-каналі Десантно-штурмових військ ЗСУ в середу.