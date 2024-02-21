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04:34 21.02.2024

РФ задіяла для обстрілу Сумської області авіабомби "КАБ-500" і FPV-дрони, постраждав місцевий житель

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РФ задіяла для обстрілу Сумської області авіабомби "КАБ-500" і FPV-дрони, постраждав місцевий житель

Армія РФ використала для обстрілу Сумської області авіабомби "КАБ-500" і FPV-дрони, постраждав місцевий житель, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 вівторка.

"Протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 236 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Миколаївська сільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

Так, у Білопільській громаді ворог гатив з артилерії (47 вибухів), мінометів (61 вибух) і РСЗВ (10 вибухів). Також відбулася атака FPV-дрона-камікадзе, внаслідок якої контузію отримав мирний мешканець громади.

На територію Юнаківської громади з ворожого літака здійснено скидання 3 авіаційних бомб типу "КАБ-500".

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (39 вибухів), а також атаки БпЛА "ЛАНЦЕТ" (2 вибухи).

По Великописарівській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (15 вибухів) та обстріл з АГС (10 вибухів).

Крім того, ворог ударив із мінометів по Середино-Будській (42 міни), а також по Есманській громадах (12 вибухів).

Миколаївську сільську громаду з території РФ обстріляли з артилерії (3 вибухи).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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