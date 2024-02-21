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03:23 21.02.2024

Українські воїни продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Херсонщини - Сили оборони півдня

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Українські воїни продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Херсонщини - Сили оборони півдня

 Українські воїни продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Херсонщини, завдаючи значних втрат противнику, повідомили Сили оборони півдня в Телеграм-каналі у вівторок увечері.

"Російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній Херсонщині, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів. Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачистку плацдарму на лівому березі Дніпра. Офіційно повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Сил оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу", - сказано в повідомленні.

"Здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через значні втрати, окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції", - підкреслили українські військові.
 

Теги: #україна #зсу #південь

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