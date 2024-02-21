США оголосять про нові санкції проти РФ напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну

США оголосять про нові санкції проти Росії у зв'язку зі смертю опозиційного лідера Олексія Навального напередодні дворічної річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України, повідомив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

"За вказівкою президента Байдена в п'ятницю цього тижня ми оголосимо про запровадження великого пакета санкцій, щоб закликати Росію до відповіді за те, що трапилося з Навальним", - заявив він.

Кірбі підкреслив: "очевидно, що відповідальність за смерть Навального несуть президент Путін і його уряд", водночас посольство США в Москві намагається отримати більше інформації про смерть лідера опозиції.

У Білому домі зазначили, що санкції також буде введено у відповідь на всі дії Росії "під час цієї злісної і жорстокої війни, що триває вже два роки".