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00:38 21.02.2024

Польський уряд веде переговори з фермерами, а також профспілками, щоб розблокувати кордони - Дуда

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Польський уряд веде переговори з фермерами, а також профспілками, щоб розблокувати кордони - Дуда

 Польський уряд веде переговори з фермерами, а також профспілками, щоб розблокувати рух через українсько-польський кордон, заявив в ексклюзивному інтерв'ю Українському Радіо Президент Польщі Анджей Дуда.

"Я знаю, що зараз відбуваються переговори між польським урядом і фермерами, а також профспілками, для того, щоб розблокувати кордони, щоб зробити це можливим. Але це блокування кордону - не є рішенням польського уряду, це не рішення жодної польської влади. Це просто рішення прийнято фермерами, фермерськими організаціями", - сказав Дуда.

Також президент Польщі зазначив: "Ці протести на даний момент, можна сказати, прокотилися практично по всьому Європейському Союзу. Простіше кажучи, фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського Союзу... Вони вимагають, щоб Європейський Союз на рівні Брюсселя врегулював це питання. Переговори з цього приводу зараз ведуться і тривають".

За його словами, проблема напливу українського продовольства почалася ще раніше.

"Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що давайте пам'ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б узагалі. Проблема в тому, що Росія напала на Україну", - підкреслив президент Польщі.

 

Теги: #україна #польща #дуда

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