Єрмак обговорив із міністром підприємств і виробництва Італії підготовку двосторонньої угоди з безпеки

Продовжуючи діалог із партнерами, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо, повідомляє пресслужба Офісу глави держави у вівторок увечері.

Співрозмовники обговорили питання посилення та прискорення роботи над двосторонньою угодою з безпеки між Україною та Італією.

Єрмак розповів Адольфо Урсо про ініційовану президентом України Володимиром Зеленським економічну платформу "Зроблено в Україні". Сторони обговорили, як збільшити ефективність цього майданчика для взаємодії з бізнесом з урахуванням, зокрема, найкращого досвіду Італії.

Крім того, сторони торкнулися актуальних питань посилення співпраці українського та італійського бізнесу.

Андрій Єрмак та Адольфо Урсо також обговорили напрями взаємодії в рамках головування Італії в G7 у 2024 році.