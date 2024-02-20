Події

22:46 20.02.2024

Єрмак обговорив із міністром підприємств і виробництва Італії підготовку двосторонньої угоди з безпеки

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Єрмак обговорив із міністром підприємств і виробництва Італії підготовку двосторонньої угоди з безпеки

 Продовжуючи діалог із партнерами, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо, повідомляє пресслужба Офісу глави держави у вівторок увечері.

Співрозмовники обговорили питання посилення та прискорення роботи над двосторонньою угодою з безпеки між Україною та Італією.

Єрмак розповів Адольфо Урсо про ініційовану президентом України Володимиром Зеленським економічну платформу "Зроблено в Україні". Сторони обговорили, як збільшити ефективність цього майданчика для взаємодії з бізнесом з урахуванням, зокрема, найкращого досвіду Італії.

Крім того, сторони торкнулися актуальних питань посилення співпраці українського та італійського бізнесу.

Андрій Єрмак та Адольфо Урсо також обговорили напрями взаємодії в рамках головування Італії в G7 у 2024 році.

Теги: #україна #італія #єрмак

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