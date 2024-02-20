Події

18:30 20.02.2024

Польські страйкарі послабили обмеження руху через ПП "Гребенне - Рава-Руська" та "Зосін-Устилуг" - Держприкордонслужба

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У Польщі учасники акції протесту послабили обмеження руху транспорту на пунктах пропуску біля кордону з Україною "Гребенне - Рава-Руська" і "Зосін-Устилуг", повідомляє Державна прикордонна служба.

"Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

Крім цього, польські страйкарі планують що 30 хвилин пропускати по п’ять легкових автомобілів в обох напрямках на ПП "Зосін-Устилуг", а також по одній вантажівці на в'їзд до Польщі та по три вантажівки на в'їзд в Україну щогодини.

Автобуси в обох напрямках пропускатимуть у звичайному режимі.

 

Теги: #польща #держприкордонслужба

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