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18:07 20.02.2024

Додому вдалося повернути 11 українських дітей - Єрмак

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В Україну з тимчасово окупованих територій і РФ вдалося повернути 11 дітей, наймолодшій із них два роки, найстаршій - 16 років, повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Одинадцять українських дітей вдома! Їх вдалося повернути з ТОТ та РФ. Вік повернутих - від 2 до 16 років. Робота з возз'єднання родин відбулася за взаємодії з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем у межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що повернення дітей відбулося за сприяння Катару.

Своєю чергою уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед повернутих дітей шестеро дівчаток, із них рідні дворічні сестри-двійнята, а також п’ятеро хлопчиків.

За словами омбудсмена, двох дітей зустрічали з каретою швидкої допомоги, оскільки одна дитина зовсім не може пересуватися.

Лубінець додав, що дітей вдалося повернути також завдяки підтримці ЮНІСЕФ і сприянню в роботі Державної прикордонної служби України. Рідні дітей звернулися до Офісу омбудсмена, який спільно з іншими органами державної влади опікувався процесом їх повернення, з проханням повернути примусово переміщених і депортованих дітей в Україну.

Повернення дітей на батьківщину також зустрічав посол Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі.

"На жаль, доля дітей трагічна - вони змушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Деяких РФ примусово паспортизувала та навіть знайшла їм "опікунів", - зазначив Лубінець.

 

 

Теги: #діти #окупація #єрмак

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