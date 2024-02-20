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14:04 20.02.2024

Війська РФ відновили застосування отруйних речовин на запорізькому напрямку та в Донецькій області - Тарнавський

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Війська РФ відновили застосування отруйних речовин на запорізькому напрямку та в Донецькій області - Тарнавський

На таврійському напрямку війська РФ протягом минулої доби скоротили активність авіації - завдали лише двох авіаударів, але провели 42 бойові зіткнення і здійснили 1040 артобстрілів, повідомляє командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу скоротив активність авіації - завдав лише двох авіаударів, але провів 42 бойових зіткнення та вчинив 1040 артобстрілів", - ідеться в повідомленні Тарнавського в телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, "на запорізькому напрямку та на Донеччині росіяни відновили застосування отруйних речовин: зафіксовано чотири скидання гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії".

"На авдіївському напрямку ворог знову вчиняє спроби наступальних дій малими штурмовими групами — тут наші захисники й захисниці відбили дев’ять атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського", - інформує командувач ОСУВ "Таврія".

"На мар’їнському напрямку продовжуємо стримувати агресора неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбито 21 атаку. На новопавлівському напрямку противник один раз намагався йти наступ у районі населеного пункту Старомайорське. На запорізькому напрямку суттєвих змін також не відбулося - Сили оборони відбили 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного", - повідомив Тарнавський.

За його оцінкою, "ситуація залишається контрольованою, українські воїни стійко тримають оборону та активними діями нищать ворога". За даними Тарнавського, загальні втрати росіян минулої доби склали: в живій силі - 644 особи, в озброєнні та військовій техніці - 47 одиниць, не враховуючи БПЛА. Зокрема, це два танки, 29 ББМ, вісім артсистем, вісім автомобілів. Нейтралізовано або знищено 272 БПЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили два склади боєприпасів, один склад паливно-мастильних матеріалів та ще один важливий об'єкт противника.

 

Теги: #війна #зсу #таврія

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