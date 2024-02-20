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13:42 20.02.2024

Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною - Держприкордонслужба

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Польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною - Держприкордонслужба

Польські фермери, які протестують, розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною, заявляє Державна прикордонна служба України.

"Медика-Шегині". Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомлявся", - зазначено в повідомленні Держприкордонслужби в телеграм-каналі у вівторок.

Як уточнюють у Держприкордонслужбі, біля пункту пропуску "Долгобичув-Угринів" протестувальники планують перекрити рух для всіх видів транспорту до 17:00 20 лютого.

"На ПП "Зосін-Устилуг" з 13:00 по 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках. Обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою", - зазначено в повідомленні Держприкордонслужби.

На ПП "Корчова-Краківець": "До 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно".

Як повідомляє Держприкордонслужба, на ПП "Гребене-Рава-Руська" "протестувальники з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу".

На ПП "Дорогуськ-Ягодин" до "19:00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках".

 

Теги: #польша #граница #блокада #держприкордонслужба

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