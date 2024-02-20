Події

12:29 20.02.2024

Російські окупанти атакували населені пункти Херсонської області, серед постраждалих - двоє поліцейських

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Російські окупанти у вівторок, 20 лютого, завдали ударів по цивільній інфраструктурі в Херсонській області з застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів, танків і БПЛА, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Під час артилерійського обстрілу Гаврилівки отримав травму ноги 44-річний працівник поліції Дніпропетровської області. Також до лікарні звернувся 22-річний херсонський поліцейський, у якого діагностували вибухову травму та струс головного мозку", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, окупанти скинули вибуховий пристрій із дрона на Берислав. Унаслідок вибуху 41-річний місцевий житель дістав уламкового поранення. Також у місті під ворожу атаку з БПЛА потрапила слідчо-оперативна група поліції, пошкоджень зазнав службовий автомобіль.

Росіяни атакували також Золоту Балку з застосуванням безпілотника, влучивши по будівлі закладу культури.

 

Теги: #поліція #обстріли #херсонська_область

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