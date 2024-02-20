Події

11:05 20.02.2024

Незалежність України залишилася стимулом для українців боротися - Зеленський

1 хв читати
Незалежність України залишилася стимулом для українців боротися - Зеленський

Незалежність України була стимулом боротися для народу десять років тому і залишилася ним сьогодні, сказав у відеозверненні, записаному в День пам'яті Героїв Небесної Сотні, президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Україна вшановує пам'ять про їхній подвиг. Пам'ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. На площах, барикадах, а сьогодні - на фронті. Пам'ять про те, що в найважчі моменти історії ми ніколи не здаємося. Стоїмо один за одного заради один одного", - сказав він.

"Пам'ять про те, що єдність українців не має противника, здатного її перемогти. Що самовідданість українців не має меж і творить історію. Пам'ять про те, що 10 років тому українці вирішили раз і назавжди: ми хочемо і будемо жити лише в європейській державі. Пам'ять, яку ми бережемо і яку збережемо. Пам'ять, яку вшановуємо сьогодні не на словах", - сказала також президент.

"Рівність, гідність, повага. Шлях нашої держави до європейської родини. І, звісно, найголовніше - незалежність України. Все це десять років тому для народу було стимулом боротися. Усе це є стимулом для нас і сьогодні", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #небесна_сотня #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 20.02.2024
Фон дер Ляєн у День пам'яті Героїв Небесної Сотні: Через десятиліття їхнє бачення та ідеали перемогли

Фон дер Ляєн у День пам'яті Героїв Небесної Сотні: Через десятиліття їхнє бачення та ідеали перемогли

11:00 20.02.2024
Президент України з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні

Президент України з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні

21:18 19.02.2024
На конференції з економічного зростання України є десятки домовленостей - Зеленський

На конференції з економічного зростання України є десятки домовленостей - Зеленський

17:41 19.02.2024
Зеленський у Харкові відвідав українських військових, які лікуються після поранень

Зеленський у Харкові відвідав українських військових, які лікуються після поранень

22:17 18.02.2024
Зеленський високо оцінив результати участі в Мюнхенській конференції з безпеки

Зеленський високо оцінив результати участі в Мюнхенській конференції з безпеки

22:05 18.02.2024
Уперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності та підтримки - Зеленський

Уперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності та підтримки - Зеленський

07:01 18.02.2024
Зеленський найближчим часом зустрінеться з Байденом в онлайн-режимі

Зеленський найближчим часом зустрінеться з Байденом в онлайн-режимі

21:34 17.02.2024
Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

21:15 17.02.2024
Зеленський телефоном обговорив із Байденом ситуацію на полі бою

Зеленський телефоном обговорив із Байденом ситуацію на полі бою

16:06 17.02.2024
Україна перейде до роботи щодо гарантій безпеки зі США після роботи з Конгресом - Зеленський

Україна перейде до роботи щодо гарантій безпеки зі США після роботи з Конгресом - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДБР повідомило Сівковичу про підозру в організації побиття студентів на Майдані у 2013 році

Блокування польсько-українського кордону не має виправдання - МЗС України

Швеція надасть $680 млн на військову допомогу Україні

У Сумській області внаслідок обстрілу загинули дві людини - ОВА

Унаслідок ворожого авіаудару по Сумській області загинуло двоє людей

ОСТАННЄ

Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ для з'ясування обставин розстрілу українських військовополонених в Авдіївці

ДБР повідомило Сівковичу про підозру в організації побиття студентів на Майдані у 2013 році

Блокування польсько-українського кордону не має виправдання - МЗС України

Швеція надасть $680 млн на військову допомогу Україні

ТЧХУ та Держводагентство підписали меморандум про забезпечення водою населення України

Болгарія запитала в НАТО фінансування для відправлення Україні 100 бронетранспортерів, постачання затримуються

Росіяни провели інформаційну операцію зі створення паніки в українському інформаційному просторі у зв'язку із захопленням Авдіївки - ISW

Кандидат на посаду генсека РЄ, колишній президент Швейцарії прибув в Україну - посольство

Мінреінтеграції напрацьовує можливості надання компенсацій громадським організаціям за безкоштовне розміщення переселенців

Південна Корея посилить контроль за експортом у РФ і Білорусь товарів подвійного призначення - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА