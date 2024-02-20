Незалежність України залишилася стимулом для українців боротися - Зеленський

Незалежність України була стимулом боротися для народу десять років тому і залишилася ним сьогодні, сказав у відеозверненні, записаному в День пам'яті Героїв Небесної Сотні, президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Україна вшановує пам'ять про їхній подвиг. Пам'ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. На площах, барикадах, а сьогодні - на фронті. Пам'ять про те, що в найважчі моменти історії ми ніколи не здаємося. Стоїмо один за одного заради один одного", - сказав він.

"Пам'ять про те, що єдність українців не має противника, здатного її перемогти. Що самовідданість українців не має меж і творить історію. Пам'ять про те, що 10 років тому українці вирішили раз і назавжди: ми хочемо і будемо жити лише в європейській державі. Пам'ять, яку ми бережемо і яку збережемо. Пам'ять, яку вшановуємо сьогодні не на словах", - сказала також президент.

"Рівність, гідність, повага. Шлях нашої держави до європейської родини. І, звісно, найголовніше - незалежність України. Все це десять років тому для народу було стимулом боротися. Усе це є стимулом для нас і сьогодні", - наголосив Зеленський.