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10:46 20.02.2024

Швеція надасть $680 млн на військову допомогу Україні

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Швеція надасть $680 млн на військову допомогу Україні

Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму $680 млн, він стане найбільшим траншем, виділеним Стокгольмом від початку збройного вторгнення Росії в Україну, повідомляє у вівторок Bloomberg із посиланням на шведського міністра оборони Пола Юнсона.

До пакета допомоги ввійдуть різні озброєння, включно з гранатометами та 155-міліметровими артилерійськими снарядами.

До нього також внесено кошти для України задля забезпечення подальших закупівель, зокрема бронеавтомобілів.

Юнсон уточнив, що з урахуванням допомоги, яка готується, загалом Швеція надасть Україні сприяння у військовій сфері на суму $2,9 млрд.

Теги: #швеція #військова_допомога

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