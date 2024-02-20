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09:23 20.02.2024

Польща попросила продовжити пілот з відміною 'е-Черга' на двох ПП і додати до них ще один

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Польща попросила продовжити пілот з відміною 'е-Черга' на двох ПП і додати до них ще один

Польща звернулася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з проханням продовжити пілот зі скасуванням "єЧерги" на пунктах пропуску (ПП) "Нижанковичі-Мальховіце", "Угринів-Долгобичув", а також "Рава-Руська-Гребенне".

Про це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач повідомив у бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми отримали листа від польських колег із Міністерства інфраструктури, які запропонували нам скасувати "єЧергу" ще на ПП "Рава-Руська-Гребенне". Ми читаємо це і розуміємо, що, напевно, наша остання комунікація на кордоні (під час спільного відвідування ПП - ІФ-У) не досягла мети. Адже ми пояснили, що система електронної черги дуже важлива для країни, ми показали результат, вона справді діє. І вони ніби погодилися", - сказав Деркач.

У цьому листі міститься прохання продовжити пілот зі скасуванням "єЧерги" на "Нижанковичі-Мальховіце", "Угринів-Долгобичув", сказав Деркач.

Раніше повідомлялося, що дію угоди про скасування "єЧерги" для порожнього транспорту на ПП "Нижанковичі-Мальховіце" було продовжено до 1 березня.

Крім того, на ПП "Ягодин-Дорогуськ" припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускають гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, які їдуть по критично необхідні товари. Вони змушені чекати у більше ніж 15-кілометровій черзі для порожнього транспорту на пункті пропуску "Нижанковичі-Мальховіце".

Заблокованими для вільного руху вантажівок залишаються "Ягодин-Дорогуськ", "Угринів-Долгобичув", "Устилуг-Зосин", "Шегині-Медика", "Рава-Руська - Гребенне" та "Краківець-Корчова". На території Польщі в черзі перебувають 3 тис. вантажівок.

Теги: #деркач #польща #пп #мінвідновлення #єчерга

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