Ворог уночі та вранці знову атакував шість громад Сумської області

Російські окупаційні війська вночі та вранці знову атакували шість громад Сумської області, повідомила пресслужба ОВА.

"Вночі та вранці росіяни провели 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Так, по️ Білопільській громаді ворог бив із мінометів (6 вибухів), артилерії (6 вибухів). Також здійснено обстріл із БМП (6 вибухів). У ️Середино-Будській зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи). По ️Великописарівській росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів). На територію Шалигинської ворог скинув 3 міни. По Новослобідській з території РФ здійснено обстріл з артилерії (7 вибухів) та авіаудар БПЛА.

"Інформація про наслідки обстрілів і постраждалих уточнюється", - додали в ОВА.