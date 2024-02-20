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00:17 20.02.2024

Член Палати представників США Фітцпатрік впевнений, що Україна отримає необхідну їй допомогу

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Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фітцпатрік упевнений, що Конгрес прийме пакет додаткової допомоги для України, "питання в тому, як швидко це станеться".

"Додаткове фінансування, яке на розгляді Палати представників. Існує два потенційні варіанти. Один із них – це ухвалення сенаторського законопроекту, а інший… – те, що я представив разом із моїми колегами-демократами в Палаті представників минулого тижня, що також має двопартійну підтримку. Неясно, який із цих двох механізмів просунеться вперед, але я можу вас запевнити, що один із двох просунеться. Україна отримає ту допомогу, яка їй необхідна", - сказав він на публічній лекції "Підтримка України США: розмова з політичними лідерами США ", організованої фундацією Віктора Пінчука.

Фітцпатрік наголосив, що це боротьба не лише України, а й усього світу, і "Україна перебуває на передовій демократії".

"Ми переконані, що кордони і демократія йдуть пліч-о-пліч. Вони є синонімами один одного. І політична проблема, з якою ми стикаємося в США полягає в тому, що у нас є проблеми на нашому південному кордоні, що, на жаль, стало політичним. питанням... Усередині Сполучених Штатів ведуться дебати: ми хочемо підтримувати кордони наших союзників, але нам також необхідно підтримувати і наші власні кордони", - зазначив конгресмен.

За словами Фітцпатріка, коли він повернеться до Конгресу у понеділок, він має намір зустрітися зі спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном для обговорення фінансування.

"Ми подбаємо про те, щоб Україна отримала необхідну їй допомогу. Питання у тому, як швидко це станеться. Ми розуміємо, що це дуже важливо з погляду часу", - зазначив він.

У свою чергу колишній державний секретар США та екс-глава ЦРУ Майк Помпео також висловив упевненість, що пакет допомоги Україні надійде. Також він підкреслив велику підтримку з боку США, незважаючи на ситуацію у Конгресі.

"Ми часто зводимо все до однієї маленької речі, до цього законопроекту про додаткові асигнування. Але весь масштаб американської підтримки - підтримка Міністерства оборони США, підтримка розвідувальної спільноти, підтримка посольств та дипломатів нашого Державного департаменту, яку ми надаємо сьогодні і, я впевнений, будемо надавати у майбутньому, - це реальна, серйозна та надзвичайно корисна підтримка для України, Європи та нашої власної країни", - зазначив Помпео.

Теги: #сша #україна #допомога #впевненість

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