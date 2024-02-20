Член Палати представників США Фітцпатрік впевнений, що Україна отримає необхідну їй допомогу

Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фітцпатрік упевнений, що Конгрес прийме пакет додаткової допомоги для України, "питання в тому, як швидко це станеться".

"Додаткове фінансування, яке на розгляді Палати представників. Існує два потенційні варіанти. Один із них – це ухвалення сенаторського законопроекту, а інший… – те, що я представив разом із моїми колегами-демократами в Палаті представників минулого тижня, що також має двопартійну підтримку. Неясно, який із цих двох механізмів просунеться вперед, але я можу вас запевнити, що один із двох просунеться. Україна отримає ту допомогу, яка їй необхідна", - сказав він на публічній лекції "Підтримка України США: розмова з політичними лідерами США ", організованої фундацією Віктора Пінчука.

Фітцпатрік наголосив, що це боротьба не лише України, а й усього світу, і "Україна перебуває на передовій демократії".

"Ми переконані, що кордони і демократія йдуть пліч-о-пліч. Вони є синонімами один одного. І політична проблема, з якою ми стикаємося в США полягає в тому, що у нас є проблеми на нашому південному кордоні, що, на жаль, стало політичним. питанням... Усередині Сполучених Штатів ведуться дебати: ми хочемо підтримувати кордони наших союзників, але нам також необхідно підтримувати і наші власні кордони", - зазначив конгресмен.

За словами Фітцпатріка, коли він повернеться до Конгресу у понеділок, він має намір зустрітися зі спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном для обговорення фінансування.

"Ми подбаємо про те, щоб Україна отримала необхідну їй допомогу. Питання у тому, як швидко це станеться. Ми розуміємо, що це дуже важливо з погляду часу", - зазначив він.

У свою чергу колишній державний секретар США та екс-глава ЦРУ Майк Помпео також висловив упевненість, що пакет допомоги Україні надійде. Також він підкреслив велику підтримку з боку США, незважаючи на ситуацію у Конгресі.

"Ми часто зводимо все до однієї маленької речі, до цього законопроекту про додаткові асигнування. Але весь масштаб американської підтримки - підтримка Міністерства оборони США, підтримка розвідувальної спільноти, підтримка посольств та дипломатів нашого Державного департаменту, яку ми надаємо сьогодні і, я впевнений, будемо надавати у майбутньому, - це реальна, серйозна та надзвичайно корисна підтримка для України, Європи та нашої власної країни", - зазначив Помпео.