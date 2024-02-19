Під Одесою підірвали автомобіль представників української добровольчої армії, постраждали двоє людей

Поблизу Одеси у с. Гвардійське вибухнув автомобіль із двома представниками Української добровольчої армії Альбертом та Наталією Кручиніними, повідомила прес-служба Національної поліції Одеської області.

У поліції зазначають, що внаслідок вибуху автомобіля травмувалася жінка із чоловіком. Їх госпіталізували до лікарні з численними травмами.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про замах на умисне вбивство двох осіб, скоєне способом, небезпечним для багатьох осіб. Цей злочин карається позбавленням волі на термін від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

У свою чергу, Українська добровольча армія повідомляє, що підірвали авто їхніх представників. Там перебували Альберт та Наталія Кручиніни, за життя яких борються лікарі. В УДА зазначили, що вибух стався біля одного із військових об'єктів у передмісті Одеси.

"Командування УДА розцінює цей злочин як терористичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки", - сказано в заяві.