Байден готовий зустрітися зі спікером Палати представників для обговорення допомоги Україні

Президент США Джо Байден у понеділок заявив, що готовий зустрітися зі спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном, щоб обговорити законопроєкт про подальшу допомогу Україні, повідомляє "Голос Америки".

"Звісно, я був би радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати", - сказав президент США, відповідаючи на запитання преси після прибуття до Білого дому. Байден раніше критикував республіканців за небажання ухвалити закон про допомогу і за рішення спікера Джонсона відправити Палату представників на двотижневі канікули без голосування за законопроєкт.

Байден висловив переконання, що республіканці "роблять велику помилку", не відповідаючи на загрози від Росії. "Як вони уникають загрози з боку Росії, відвертаються від НАТО, від того, щоб виконувати наші зобов'язання. Це шокує. Я ніколи такого не бачив", - заявив Байден.

Як зазначається, 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю і Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва.

Після цього документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28 лютого. Спікер Палати представників конгресмен-республіканець Майк Джонсон відхилив ідею ухвалення законопроєкту про допомогу Україні, стверджуючи, що там немає положень про суворіші заходи безпеки на кордоні з Мексикою. Він також вимагав від Байдена провести зустріч, щоб обговорити законопроєкт.

Як нагадує "Голос Америки", у неділю лідер більшості в американському Сенаті Чак Шумер закликав спікера Майка Джонсона і республіканців у Палаті представників ухвалити законопроєкт про допомогу союзникам. У зверненні в неділю Шумер наголосив, що невідкладності допомоги додає смерть лідера російської опозиції Олексія Навального.

"Цей двопартійний законопроєкт наразі перебуває у спікера Джонсона, а Путін спостерігає. Ми маємо схвалити фінансування, яке гарантує безпеку нашої країни, гарантує безпеку наших партнерів і не дасть нашим противникам отримати перевагу над нами", - заявив Шумер і додав, що ухвалення цього законопроєкту буде "платежем за виживання західної демократії та американських цінностей".

Під час спілкування з пресою, Байден висловив сумнів, що смерть Навального підштовхне Конгрес до затвердження допомоги, але наголосив, що США розробляють нові санкції проти Росії.