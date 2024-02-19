Події

16:55 19.02.2024

Польські протестувальники намагалися заблокувати передання вантажів на ПП "Ягодин-Дорогуськ" та "Ізов-Грубешів"

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Польські протестувальники намагалися заблокувати передання вантажів на ПП "Ягодин-Дорогуськ" та "Ізов-Грубешів"

Польські протестувальники зробили спроби заблокувати передання вантажів залізничним транспортом, перекривши під'їзні шляхи до терміналів на прикордонних переходах "Ягодин-Дорогуськ" та "Ізов-Грубешів", повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у понеділок.

У зведенні вантажної вертикалі про ситуацію з передання зернових вантажів на західних прикордонних переходах компанії зазначено, що ризик повторення інцидентів зберігається.

"На території Польщі мали місце спроби блокування передачі вантажів залізничним транспортом на переходах "Дорогуськ-Ягодин", "Грубешів-Ізов" (блокування підʼїзних колій окремих терміналів). Правоохоронці Польщі відреагували відповідно на такі спроби. Наразі передачі вантажів нічого не заважає. Є ризик повторення зазначених інцидентів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вагонопотік із зерновими вантажами переорієнтувався із західних кордонів на напрямок морських портів "Великої Одеси". На кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією фіксується зменшення обсягів передання зернових вантажів.

Раніше УЗ повідомила, що 18 лютого протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ-Хелм, у якому перебували 260 пасажирів.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) відреагувало на поширюване в соцмережах відео, на якому польські протестувальники блокували проїзд автобусів із пасажирами. Його очільник - віцепрем'єр-міністр із відновлення Олександр Кубраков провів термінові переговори з очільником Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрою про неприпустимість блокади кордону, зокрема руху пасажирського транспорту.

 

Теги: #польща #укрзалізниця

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