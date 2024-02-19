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16:05 19.02.2024

У Лондоні відкрили виставку про роботу Українського Червоного Хреста

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У Лондоні відкрили виставку про роботу Українського Червоного Хреста

Виставку про роботу Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкрили в Лондоні в межах візиту української делегації до Великої Британії.

"Делегація Українського Червоного Хреста на чолі з генеральним директором Максимом Доценком днями здійснила дипломатичний візит до свого ключового стратегічного партнера - Британського Червоного Хреста", - повідомило ТЧХУ в понеділок у фейсбуці.

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На зустрічах у межах візиту обговорювали питання дострокової підтримки гуманітарних потреб українських громадян і сприяння у відновленні України. Представники організацій Червоного Хреста України і Великої Британії та їх комерційні партнери також обговорили питання стратегічного планування.

Для привернення уваги міжнародної спільноти до потреб в Україні, дій міжнародного гуманітарного права та прав людини під час війни, команда ТЧХУ зустрілася з державними чиновниками, академічною спільнотою Британського університету в Оксфорді.

У межах програми візиту делегації в офіційній залі Міністерства закордонних справ (Foreign, Commonwealth & Development Officе) в Лондоні відкрили виставку про діяльність Українського Червоного Хреста. Експозиція триватиме до кінця лютого.

Теги: #великобританія #тчху

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