Деякі підрозділи 3 ОШБр в Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти - заступник командира

Певний час деякі підрозділи Третьої окремої штурмової бригади в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти, заявив майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти. Окремі кацапські канали пишуть, що є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського коксохіму - можу сказати, що там не залишилося жодного нашого бійця. Там у принципі нічого не залишилося, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень", - написав він у телеграм-каналі.

Жорін додав, що "майже половина всіх КАБів, які падали нам на голову в Авдіївці, припали на територію коксохіму".