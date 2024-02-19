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06:39 19.02.2024

19 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

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19 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 726 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 726 RUSSIAN AGRESSION

19 лютого відзначають Міжнародний день захисту морських ссавців.

В Україні - День Державного Герба, у США - День президентів, День спадщини в Канаді, День дарування книг у Вірменії, День Васила Левського в Болгарії, у Швейцарії - Базельський карнавал.

Православна церква вшановує пам'ять апостолів Архипа і Филимона.

День Державного Герба

День Державного герба України - пам'ятна дата, що нагадує про встановлення державного символу. Відзначається 19 лютого. Цього дня 1992 року Верховна Рада України затвердила золотий Тризуб на синьому щиті як Малий герб України, визначивши його головним елементом Великого Державного герба.

Міжнародний день захисту морських ссавців

Міжнародний день захисту морських ссавців заснований 1986 року Міжнародною китобійною комісією. Його відзначають 23 липня, оскільки цього дня 1982 року IWC проголосувала за повну заборону китобійного промислу, від сезону 1985/1986 рр.

Заборона набула чинності 19 лютого 1986 року. На честь цього щорічно 19 лютого відзначають ще один день - Всесвітній день китів. Його також вважають днем захисту інших морських ссавців. Іноді екологічні організації різних країн спільно присвячують цей день захисту якогось виду ссавців, над яким нависла загроза знищення. За іншими даними, цей день відзначають кожної третьої суботи лютого.

Ще цього дня:

1900 - Микола Міхновський у Харкові виголосив свій реферат "Самостійна Україна";

1913 - Педро Ласкуран пробув президентом Мексики 45 хвилин: найкоротше в історії президентське правління;

1954 - Ухвалено Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР;

1992 - Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України;

1993 - Англійські дослідники Файнерс і Страуд стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки.

1995 - "Roxette" виступили в Пекіні. Гурт став другими після Джорджа Майкла західними артистами, які виступили в Китаї;

1999 - У США затримано колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка;

2000 - На Великій китайській стіні 3 200 осіб спорудили найбільшого китайського танцюючого дракона завдовжки 3 048 метрів;

2003 - У Києві відбулася прем'єра фільму "Мамай", що став першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна;

2004 - Кубинська курка знесла найважче яйце у світі - вагою 148 грамів;

2014 - Протистояння на Грушевського. Бійня на Інститутській. У відповідь на ухвалення Верховною Радою України законів, спрямованих на звуження конституційних прав і свобод громадян, що відкривали шлях до масових репресій, із січня 2014 року в Києві на вулиці Грушевського розпочалося відкрите протистояння протестувальників із міліцією та внутрішніми військами. Апогею це протистояння досягло 19-20 лютого 2014 року.

Церковне свято

Святі Архип і Филимон, пам'ять яких відзначають цього дня, - апостоли від сімдесяти, що жили в місті Колоси. Филимон був настільки відданий вірі, що перетворив свій будинок на місце зібрання християн. Тому сам апостол Павло називав його житло домашньою церквою. У цій церкві служив і його син Архип, якому була уготована доля мученика, - його вбили за те, що він відмовився брати участь у язичницькому святі.

Іменини: Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір, Федот.

Теги: #іменини #свято_сьогодні #церковне_свято #19_лютого

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