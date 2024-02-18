Безпекові угоди з Німеччиною, Францією та низкою країн не є альтернативою допомоги США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що угоди у сфері безпеки та військової допомоги, укладені з Німеччиною, Францією та ще низкою країн, а також ті, що перебувають на етапі підготовки, не є альтернативою військовій допомозі з боку США.

"Три угоди є сьогодні у нас. Була розмова ще з кількома країнами. Є домовленості щодо безпекових угод... узгоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати ці гарантії безпеки. Я не вважаю, що це альтернатива допомоги Сполучених Штатів - мене просто запитували про це. Я вважаю, що це дуже важлива, абсолютно інша, додаткова потужна допомога Україні, на яку можуть розраховувати українці - не на рік, не на два - на 10 років", - сказав Зеленський в інтерв'ю за підсумками Мюнхенської конференції з безпеки в неділю в ефірі національного телемарафону.

При цьому глава держави зазначив, що "поки що немає гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки", але висловив оптимізм щодо їхніх перспектив. "Команди вже працюють, два етапи переговорів уже були. Бачу в цьому найближчим часом позитив", - сказав Зеленський.

Зеленський назвав "потужними" угоди, укладені з Німеччиною та Францією, і повідомив, що очікує на візит президента Франції Емманюеля Макрона в Україну.

"Сьогодні дві угоди - з Німеччиною та Францією - дуже важливі, потужні. Десятирічні угоди, на цей рік від Німеччини 7,1 млрд підтримки - це потужний пакет... Поки що німецька угода одна з найпотужніших. Хоча, тим не менш, вони дуже відрізняються. І французьку угоду сильну ми очікуємо із серйозним пакетом - є щодо неї вже рішення Емманюеля Макрона. Також ми його чекаємо в Україні. Він сказав, що буде, про дату не можу поки що через нюанси з безпекою говорити. Це також важливо", - сказав глава Української держави.

Президент зазначив, що якщо угоди укладені на десятирічний термін, "це не означає, що десять років війна - ні, це говорить про те, що ці країни з нами, це гарантії безпеки, якщо агресія відновиться навіть після закінчення війни". Водночас він уточнив, що угоди стосуються не лише поставок і виробництва озброєнь, а також й інших питань, зокрема, реконструкції.

"Окремо є зустрічі, де ми домовилися про оборонні пакети з кількома державами - там і про артилерію, і про артилерійські снаряди 155-го калібру, великі пакети є, але поки що не прийшли, не можу сказати. А також про гаубиці, і про виробництво, і співвиробництво", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, угода про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною, підписана 16 лютого в Берліні Зеленським і канцлером ФРН Олафом Шольцом, розрахована на 10 років і передбачає, зокрема, підтримку України на рівні понад EUR7 млрд на 2024 рік. Документ визначає пріоритетні сфери двостороннього співробітництва у безпековій сфері - військовій, політичній, фінансовій та гуманітарній.

Того ж дня Зеленський і Макрон підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. За словами Макрона, Франція має намір внести EUR6 млрд додатково на військові потреби України на період 2022-2024 рр. Він також анонсував свій візит до Києва до середини березня поточного року.

Зеленський також повідомив, що на сьогодні Україну в питаннях укладення договорів про безпекову співпрацю підтримують уже понад 20 країн, із ними ведуться переговорні треки.