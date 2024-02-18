Події

20:55 18.02.2024

Безпекові угоди з Німеччиною, Францією та низкою країн не є альтернативою допомоги США - Зеленський

3 хв читати
Безпекові угоди з Німеччиною, Францією та низкою країн не є альтернативою допомоги США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що угоди у сфері безпеки та військової допомоги, укладені з Німеччиною, Францією та ще низкою країн, а також ті, що перебувають на етапі підготовки, не є альтернативою військовій допомозі з боку США.

"Три угоди є сьогодні у нас. Була розмова ще з кількома країнами. Є домовленості щодо безпекових угод... узгоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати ці гарантії безпеки. Я не вважаю, що це альтернатива допомоги Сполучених Штатів - мене просто запитували про це. Я вважаю, що це дуже важлива, абсолютно інша, додаткова потужна допомога Україні, на яку можуть розраховувати українці - не на рік, не на два - на 10 років", - сказав Зеленський в інтерв'ю за підсумками Мюнхенської конференції з безпеки в неділю в ефірі національного телемарафону.

При цьому глава держави зазначив, що "поки що немає гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки", але висловив оптимізм щодо їхніх перспектив. "Команди вже працюють, два етапи переговорів уже були. Бачу в цьому найближчим часом позитив", - сказав Зеленський.

Зеленський назвав "потужними" угоди, укладені з Німеччиною та Францією, і повідомив, що очікує на візит президента Франції Емманюеля Макрона в Україну.

"Сьогодні дві угоди - з Німеччиною та Францією - дуже важливі, потужні. Десятирічні угоди, на цей рік від Німеччини 7,1 млрд підтримки - це потужний пакет... Поки що німецька угода одна з найпотужніших. Хоча, тим не менш, вони дуже відрізняються. І французьку угоду сильну ми очікуємо із серйозним пакетом - є щодо неї вже рішення Емманюеля Макрона. Також ми його чекаємо в Україні. Він сказав, що буде, про дату не можу поки що через нюанси з безпекою говорити. Це також важливо", - сказав глава Української держави.

Президент зазначив, що якщо угоди укладені на десятирічний термін, "це не означає, що десять років війна - ні, це говорить про те, що ці країни з нами, це гарантії безпеки, якщо агресія відновиться навіть після закінчення війни". Водночас він уточнив, що угоди стосуються не лише поставок і виробництва озброєнь, а також й інших питань, зокрема, реконструкції.

"Окремо є зустрічі, де ми домовилися про оборонні пакети з кількома державами - там і про артилерію, і про артилерійські снаряди 155-го калібру, великі пакети є, але поки що не прийшли, не можу сказати. А також про гаубиці, і про виробництво, і співвиробництво", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, угода про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною, підписана 16 лютого в Берліні Зеленським і канцлером ФРН Олафом Шольцом, розрахована на 10 років і передбачає, зокрема, підтримку України на рівні понад EUR7 млрд на 2024 рік. Документ визначає пріоритетні сфери двостороннього співробітництва у безпековій сфері - військовій, політичній, фінансовій та гуманітарній.

Того ж дня Зеленський і Макрон підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. За словами Макрона, Франція має намір внести EUR6 млрд додатково на військові потреби України на період 2022-2024 рр. Він також анонсував свій візит до Києва до середини березня поточного року.

Зеленський також повідомив, що на сьогодні Україну в питаннях укладення договорів про безпекову співпрацю підтримують уже понад 20 країн, із ними ведуться переговорні треки.

 

 

Теги: #сша #президент #німеччина #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:42 18.02.2024
ЗСУ змушені були піти з Авдіївки через брак боєприпасів унаслідок бездіяльності Конгресу - Байден

ЗСУ змушені були піти з Авдіївки через брак боєприпасів унаслідок бездіяльності Конгресу - Байден

00:58 18.02.2024
Компанія Rheinmetall планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів

Компанія Rheinmetall планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів

21:54 17.02.2024
У Мюнхені Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Павелом

У Мюнхені Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Павелом

21:44 17.02.2024
Зеленський провів у Мюнхені зустріч із засновником гірничодобувної компанії Fortescue Metals Group

Зеленський провів у Мюнхені зустріч із засновником гірничодобувної компанії Fortescue Metals Group

16:20 17.02.2024
Гарріс після зустрічі із Зеленським у Мюнхені: У нас тільки один план – "А"

Гарріс після зустрічі із Зеленським у Мюнхені: У нас тільки один план – "А"

16:06 17.02.2024
Україна перейде до роботи щодо гарантій безпеки зі США після роботи з Конгресом - Зеленський

Україна перейде до роботи щодо гарантій безпеки зі США після роботи з Конгресом - Зеленський

07:20 17.02.2024
США передали Україні новий пакет допомоги для фіксації злочинів РФ

США передали Україні новий пакет допомоги для фіксації злочинів РФ

22:58 16.02.2024
Франція надасть Україні допомогу у розмірі 3 млрд євро цього року, яка триватиме протягом 10 років - Жовква

Франція надасть Україні допомогу у розмірі 3 млрд євро цього року, яка триватиме протягом 10 років - Жовква

22:51 16.02.2024
Франція додатково надасть Україні на військові потреби 6 млрд євро

Франція додатково надасть Україні на військові потреби 6 млрд євро

21:29 16.02.2024
Україна і Франція підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

Україна і Франція підписали договір про співпрацю у сфері безпеки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" окупанти розстріляли двох українських військовополонених - Сухопутні війська ЗСУ

Окупанти вдарили по Краматорську та Слов'янську чотирма ракетами, зокрема Х-22 та "Іскандер М" - Нацполіція

За 4 місяці Авдіївської оборонної операції ворог втратив 47 тис. осіб, 364 танки, 5 літаків

У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

ЗС України вранці ліквідували ще один російський літак Су-34

ОСТАННЄ

Фон дер Ляєн і Сунак: Ситуація в Україні потребує пильної уваги

КНР сподівається на нормальні відносини з Україною і принципово не продає зброю учасникам конфліктів

Liga.net повідомила про злам сайту

Під Львовом на трасі до Рава-Руської ДТП із постраждалими, організовано реверсивний рух

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених в Авдіївці та Веселому

Українська авіація завдала за добу ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів і збила ворожий винищувач

Окупанти за добу завдали три ракетних і 33 авіаудари по Україні, обстріляли понад 110 населених пунктів

Унаслідок обстрілів у Краматорську загинули три людини, ще дві дістали поранення

За добу на фронті було 56 бойових зіткнень, найбільше атак окупантів відбито в Херсонській області на лівому березі Дніпра

Польські фермери заблокували рух вантажівок на прикордонному переході "Дорогуськ-Ягодин" і намагалися перешкоджати руху поїздів, автобуси пропускають

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА