Начальника військової служби правопорядку в Запоріжжі затримали на хабарі

Начальника підрозділу військової служби правопорядку в Запоріжжі затримано на хабарі - 4 тис. доларів США, за оформлення документів військовозобов'язаному "ухилянту" для виїзду за кордон, - повідомили в Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у м. Мелітополь.

За даними відомства, у Запоріжжі співробітники Державного бюро розслідувань викрили посадовця одного з підрозділів військової служби правопорядку (ВСП), який організував схему оформлення фальшивих документів військовозобов'язаним для виїзду за кордон. Слідством встановлено, що начальник групи охорони та патрульно-постової служби ВСП, пропонував свої послуги громадянам призовного віку, які бажали ухилитися від військової служби. Посилаючись на зв'язки в місцевому ТЦК (територіальному центрі комплектації), він обіцяв "ухилянтам" оформити низку документів - довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного з позначкою про непридатність до військової служби. Також чиновник консультував військовозобов'язаних, як зручніше виїхати за кордон. Правоохоронні органи затримали посадовця "на гарячому" - під час одержання від клієнта хабара у 4 тис.доларів США. Затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах із використанням службового становища (ч. 2 ст. 28 КК України, ч. 3 ст. 368 КК України), санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна. Триває слідство, під час якого встановлюється причетність до злочинної схеми співробітників ТЦК, а також осіб, які скористалися послугами затриманого.

Джерело: https://www.facebook.com/DBRMelitopol