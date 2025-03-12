Макрон схвально відреагував на переговори України та США в Джидді

Президент Франції Еммануель Макрон схвально відгукнувся на результати перемовин України та США в Джидді у вівторок. Свою реакцію він висловив у дописі на платформі X.

"Я вітаю прогрес, досягнутий під час дискусій між Сполученими Штатами Америки та Україною, які відбулися сьогодні в Джидді, зокрема щодо ідеї можливого 30-денного припинення вогню. Тепер м’яч явно на боці Росії. Франція та її партнери залишаються відданими міцному та тривалому миру, який підкріплюється надійними гарантіями безпеки для України", - написав Макрон.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1899553728539103611