Трамп сподівається, що США зустрінуться з делегацією РФ пізніше 11 чи 12 березня

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп висловив надію, що РФ погодиться на припинення вогню і що США зустрінуться з Росією пізніше у вівторок або в середу.

"Україна домовилася про припинення вогню. Тепер ми йдемо до Путіна і сподіваємося, що він погодиться. Люди гинуть. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми збираємося зустрітися з ними (РФ – ІФ-У) сьогодні-завтра", - сказав Трамп журналістам біля Білого дому у вівторок.

Пізніше на іншому брифінгу він висловив переконання, що Володимир Путін також погодиться на припинення вогню. "Сподіваюся, він (Путін – ІФ-У) також погодиться і я дійсно думаю, що це буде 75% шляху. Решта — оформити це документально та домовитися про позиції на землі тощо", - сказав президент США.

На питання журналістів, чи поговорить він з Путіним цього тижня, Трамп відповів: "Я думаю, так".

На другому брифінгу поруч з ним стояв очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE) США Ілон Маск.

Як повідомляє Reuters у вівторок, він також заявив про наміри знову запросити президента України Володимира Зеленського відвідати Білий дім у Вашингтоні.

Як повідомляє Bloomberg, США передадуть пропозицію президенту РФ Володимиру Путіну, щоб отримати його згоду. "Сподіваюся, президент Путін також погодиться на це, і ми зможемо показати це шоу в реальності", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, за підсумками перемовин української та американської делегації у Джидді (Саудівська Аравія) у вівторок Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови одночасного виконання з боку РФ. Також делегації України та США погодилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, а також визначити склад їх учасників.

Державний секретар США Марко Рубіо за результатами переговорів із українською делегацією у Саудівській Аравії заявив, що “тепер м’яч на боці” РФ.