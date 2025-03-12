Європейський Союз привітав спільну заяву України та США за підсумками переговорів у Джидді – Каллас

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС вітає результати переговорів України та США у Саудівській Аравії.

"Європейський Союз вітає спільну заяву України та Сполучених Штатів Америки за підсумками їхньої зустрічі в Королівстві Саудівська Аравія, включаючи пропозиції щодо угоди про припинення вогню, гуманітарні зусилля та відновлення обміну розвідувальною інформацією та безпекової допомоги з боку США", - йдеться у заяві, опублікованій на веб-порталі Європейської Ради.

"Тепер Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру" – заявила Каллас.

Джерело: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/03/11/ukraine-statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-following-the-ukraine-us-meeting-in-saudi-arabia/