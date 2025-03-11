Події

23:57 11.03.2025

Кілька пожеж ліквідовують в Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів – ОВА

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12 безпілотників з 20 було збито над територією Дніпропетровської області, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграм.

"За попередньою інформацією в області збито 12 безпілотників з 20. Однак без збитків, на жаль, не минулося. Внаслідок атаки ворожих дронів на Дніпро виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі. Зайнявся легковик. Частково зруйнований двоповерховий приватний будинок. Також горить на інфраструктурних об'єктах", - написав Лисак.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20011

Теги: #дніпро #наслідки #атака #бпла

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