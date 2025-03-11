Кілька пожеж ліквідовують в Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів – ОВА

12 безпілотників з 20 було збито над територією Дніпропетровської області, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграм.

"За попередньою інформацією в області збито 12 безпілотників з 20. Однак без збитків, на жаль, не минулося. Внаслідок атаки ворожих дронів на Дніпро виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі. Зайнявся легковик. Частково зруйнований двоповерховий приватний будинок. Також горить на інфраструктурних об'єктах", - написав Лисак.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20011