Події

22:58 11.03.2025

Стефанчук: Україна та США підтвердили спільне прагнення до миру

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Україна та США підтвердили спільне прагнення до миру, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“Україна та США підтвердили спільне прагнення до миру… Важливим результатом переговорів стало не лише позитивне сприйняття американськими партнерами української пропозиції щодо місячної «тиші» у небі та на морі, а й ініціатива розширити цей механізм на всю лінію фронту,” - написав Стефанчук у Фейсбуці.

За словами спікера, ключовим є питання відновлення процесу звільнення українських військовополонених, які перебувають у Росії.

Стефанчук підкреслив, якщо РФ погодиться на такі кроки, це стане важливим сигналом її готовності до конструктивної дипломатії.

“Без цього неможливо рухатися вперед у реалізації мирних ініціатив президента Дональда Трампа та його адміністрації, спрямованих на досягнення стабільності та безпеки. Україна залишається відкритою до взаємодії з партнерами для напрацювання рішень, які закладають основу для майбутнього миру”, - відзначив Стефанчук .

Він нагадав, що протягом усієї війни Росія не демонструвала жодних реальних намірів її припинити.

“Ми неодноразово чули наміри знищення України. Варто нагадати, що повномасштабне вторгнення почалося із заяв про захоплення нашої країни за кілька днів. Сьогодні ця риторика не змінилася – росія й далі обстрілює українські міста”, - наголосив Стефанчук.

На думку голови Верховної Ради, досягнення миру можливе лише за умови чіткої й сильної спільної позиції.

“США та європейські союзники не лише підтримують Україну в цій боротьбі, а й допомагають створити умови, за яких мир стане реальністю, а не тимчасовою передишкою для агресора… Сьогоднішня зустріч ще раз підтвердила: Київ та Вашингтон рішуче налаштовані на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Чи готова москва зробити те саме – стане зрозуміло найближчим часом”, - зауважив Стефанчук.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/15tdz76AuW/?mibextid=wwXIfr

Теги: #рада #сша

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