Макрон закликав начальників генштабів більше 30 країн перейти до планування гарантій безпеки для України

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Президент Франції Еммануель Макрон закликав у вівторок військове керівництво близько тридцяти країн, які зустрілися в Парижі, розпочати розробку «плану визначення надійних гарантій безпеки» для України в разі укладення мирної угоди з Росією, повідомляє Le Monde з посиланням на Єлисейський палац.

Макрон «уточнив, що зараз необхідно «перейти від концепції до плану», щоб визначити надійні гарантії безпеки, щоб в Україні був можливий міцний і тривалий мир» , зазначили в Єлийсейському палаці.

За даними того ж джерела, учасники погодилися, що гарантії безпеки «не слід відокремлювати від НАТО та його можливостей» .